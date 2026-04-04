ZONA OESTE UNA MUJER QUE TRASLADABA UN LAVATORIO DE DUDOSA PROCEDENCIA FUE DEMORADA

Efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana, mientras realizaban recorridas de prevención este sábado por la tarde, procedieron a la demora de una joven de 25 años que transportaba un elemento sanitario cuya propiedad no pudo acreditar.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17:15 en la intersección de la avenida Alvear y la calle Lago Argentino. Allí, los agentes que circulaban en el móvil policial divisaron a la mujer trasladar un lavatorio de cerámica que incluía su correspondiente grifería.

Al ser interceptada para un control de rutina, la ciudadana no logró brindar una explicación coherente ni presentar documentación que avalara la procedencia del objeto. Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del sanitario y a la conducción de la joven a la dependencia policial.

Tras la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo de la Dra. Wenner, se dispuso que la demorada sea notificada de las actuaciones correspondientes en libertad, mientras se sustancia la investigación para determinar el origen del bien incautado.

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