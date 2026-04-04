SAENZ PEÑA DETIENEN A UN HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE TRAS EL ROBO DE UNA BICICLETA EN LA ZONA CÉNTRICA

Efectivos del Servicio Externo del Departamento de Emergencias procedieron este mediodía a la demora de un hombre de 51 años y al secuestro de una bicicleta que había sido sustraída momentos antes en el casco céntrico de la ciudad.

El procedimiento se inició alrededor de las 13, tras recibir la alerta sobre el robo de un rodado en la intersección de las calles 12 y 5. De inmediato, los agentes desplegaron un operativo cerrojo por las inmediaciones y lograron localizar al sospechoso en la zona de calle 3, entre 46 y 48, en el Barrio Tiro Federal.

Al momento de ser identificado, el sujeto intentó oponer resistencia por lo que promovió desorden, pero fue rápidamente reducido por el personal policial. En su poder se halló una bicicleta rodado 29, marca Gravity, de color negro con detalles en rojo, la cual coincidía con la descripción del bien denunciado.

El propietario del vehículo, un hombre de 45 años, fue informado del hallazgo e invitado a radicar la denuncia correspondiente. Por razones de jurisdicción, el demorado y el elemento secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Primera para los fines legales pertinentes.

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