NUEVAS OFERTAS EN CAPACITACIONES PROPONE IMPULSA CASTELLI

Este sábado 4 de abril dieron inicio las capacitaciones en oficios que impulsa la Municipalidad de Juan José Castelli a través del programa Impulsa Castelli

Ambos cursos tienen en común la enseñanza de diseño gráfico, fundamental para que cada alumno pueda crear sus propios trabajos y llevarlos a la práctica en la mesa de trabajo

Con gran convocatoria y cupos completos, se desarrolló la primera jornada de capacitación, donde los participantes comenzaron a dar sus primeros pasos en estas herramientas que permiten aprender un oficio y generar oportunidades laborales

Las capacitaciones cuentan con parte teórica y práctica, lo que permite a los participantes aprender desde la base hasta la aplicación real de cada técnica, en un espacio de formación pensado para el crecimiento personal y laboral

Esta propuesta es impulsada por el intendente Pío Sander, a través de la secretaria de Desarrollo Social y la subsecretaria de Familia Igualdad y Género,quien acompaña y promueve políticas públicas de formación que brindan oportunidades reales de capacitación y crecimiento para los vecinos de la ciudad

Impulsa Castelli continúa generando herramientas para el desarrollo laboral, fortaleciendo el aprendizaje y apostando al futuro de la comunidad.