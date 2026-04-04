Lun. Abr 6th, 2026

NUEVAS OFERTAS EN CAPACITACIONES PROPONE IMPULSA CASTELLI

por Redaccion J 1 día atrás
Este sábado 4 de abril dieron inicio las capacitaciones en oficios que impulsa la Municipalidad de Juan José Castelli a través del programa Impulsa Castelli 🎓
En esta oportunidad se pusieron en marcha dos nuevos cursos:
🧵 Sublimación textil
🖨️ Impresión 3D
Con gran convocatoria y cupos completos, se desarrolló la primera jornada de capacitación, donde los participantes comenzaron a dar sus primeros pasos en estas herramientas que permiten aprender un oficio y generar oportunidades laborales 💼
Ambos cursos tienen en común la enseñanza de diseño gráfico, fundamental para que cada alumno pueda crear sus propios trabajos y llevarlos a la práctica en la mesa de trabajo 🖥️✏️
Las capacitaciones cuentan con parte teórica y práctica, lo que permite a los participantes aprender desde la base hasta la aplicación real de cada técnica, en un espacio de formación pensado para el crecimiento personal y laboral 📚🛠️
Esta propuesta es impulsada por el intendente Pío Sander, a través de la secretaria de Desarrollo Social y la subsecretaria de Familia Igualdad y Género,quien acompaña y promueve políticas públicas de formación que brindan oportunidades reales de capacitación y crecimiento para los vecinos de la ciudad 🙌
Impulsa Castelli continúa generando herramientas para el desarrollo laboral, fortaleciendo el aprendizaje y apostando al futuro de la comunidad.

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