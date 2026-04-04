EL CENTRO DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL BARRIO LA PAZ COLABORA CON LA FUMIGACIÓN EN EDIFICIOS ESCOLARES

En el marco de las acciones de prevención y cuidado de la salud, el Centro de Gestión Municipal del barrio La Paz, dependiente de la Secretaria de Gobierno, colaboró con la fumigación de distintos edificios escolares, tarea que se inició el miércoles 1 de abril como parte de las actividades destinadas a combatir los criaderos de mosquitos y prevenir enfermedades.

Mediante un trabajo coordinado entre las instituciones, se avanzó en la fumigación de establecimientos educativos y espacios comunitarios, garantizando entornos más seguros y saludables para alumnos, docentes y vecinos.

Lugares donde se realizaron los trabajos de fumigación:

El Centro de Gestión del barrio La Paz puso a disposición personal y logística, acompañando con distintas tareas dentro de las instituciones para que docentes, alumnos y personal educativo puedan desarrollar sus actividades en lugares limpios y libres de insectos.

Estas acciones forman parte del compromiso del municipio de trabajar en la prevención, el cuidado del ambiente y la salud pública, acompañando a cada institución educativa de la ciudad.

Se solicita además a los vecinos colaborar manteniendo patios y terrenos limpios, evitando la acumulación de agua y residuos que puedan generar criaderos de mosquitos y favorezcan la proliferación de insectos vectores.