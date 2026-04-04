MACHAGAI UNA MESA DE MÁRMOL SUSTRAÍDA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD REGRESO A MANOS DE SU DUEÑO

Tras una rápida investigación basada en registros fílmicos, personal policial de la Comisaría de Machagai logró localizar un elemento de valor que había sido denunciado como robado en la jornada de ayer desde una vivienda ubicada en la calle Ángel Lagatta al 60.

El hecho fue denunciado por un comerciante de 64 años, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron al patio de su domicilio y se llevaron una mesa de mármol con base de hierro de color blanco. Ante esta situación, los agentes de la unidad local iniciaron tareas investigativas y analizaron las cámaras de seguridad del inmueble, logrando individualizar al presunto autor del ilícito.

Este mediodía, durante una recorrida de prevención por las inmediaciones del Barrio Aipo, los efectivos divisaron a un hombre que transportaba a pie un objeto de similares características al denunciado. Al notar la presencia de la patrulla, el sujeto abandonó el elemento y se dio a la fuga, ocultándose entre la densa vegetación de un monte cercano.

En el lugar se procedió al secuestro preventivo de la mesa de mármol, la cual fue posteriormente reconocida por su propietario. Conforme a lo dispuesto por el Fiscal de Investigación Penal Nº 1 de Sáenz Peña, el Dr. Cesar Luis Collado, el bien fue entregado al damnificado bajo acta correspondiente. La policía continúa con las tareas para dar con el paradero del responsable, quien ya se encuentra identificado.

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