APREHENDEN A UN JOVEN VINCULADO AL ROBO DE PERTENENCIAS DESDE EL BAÚL DE UNA MOTOCICLETA

Efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia lograron individualizar y demorar a un hombre de 21 años, quien estaría implicado en un hecho delictivo ocurrido en la intersección de calle Catamarca y avenida Wilde.

El procedimiento se originó tras la denuncia de un vecino de 28 años, quien manifestó que personas desconocidas violentaron el asiento de su motocicleta marca Keller mientras se encontraba estacionada. Del interior del baúl sustrajeron una billetera con documentación, llaves y un kit de herramientas. Gracias al aporte de registros fílmicos de la zona, la policía logró identificar al presunto autor del ilícito.

Finalmente, este mediodía, alrededor de las 10, una patrulla dio con una persona que ocasionaba desorden, sobre la calle Catamarca al 1200, la que se trataba del sospechoso buscado.

Tras ser identificado, el joven fue conducido a la División Medicina Legal y posteriormente alojado en la unidad policial. El caso quedó a disposición del Equipo Fiscal en turno, dándose por esclarecido el hecho tras las tareas de rigor.

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