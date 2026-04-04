El exjefe de Gabinete de Sandra Pettovello se defendió de las acusaciones por los créditos del Banco Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación. Le otorgaron casi 420 millones de pesos. La salida fue presentada como una renuncia, pero surgió por pedido directo de la ministra, en un intento por descomprimir una polémica que ya salpica al gobierno de Javier Milei.

Leandro Massaccesi, rompió el silencio y dio su versión de los hechos que lo vinculan a un préstamo hipotecario por casi $420 millones en el Banco Nación: «Accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos». El exfuncionario de Capital Humano se refirió a su desplazamiento de su cargo y se desligó de las acusaciones hacia su persona. «No vine a la política a servirme de ella«, expresó.

Este no es el único funcionario de La Libertad Avanza implicado en el escándalo. La nomina es mucho mayor, ya se conoció que los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero también habrían adquirido prestamos. Además, la diputada nacional Lorena Villaverde, está señalada por haber obtenido un crédito del Banco Nación por 225 millones de pesos en enero de 2025 en condiciones no claras.

Por esta razón, el diputado opositor Esteban Paulón presentó un pedido de informes que se sumó la denuncia penal de la también diputada Mónica Frade, que solicitó que se abra una investigación para determinar si existieron irregularidades o delitos como “tráfico de influencias” en los préstamos del Banco Nación.

Quién es Leandro Massaccesi Leandro es hijo del histórico dirigente radical que fue gobernador de Río Negro y candidato a presidente de la Nación por la UCR en 1995, Horacio Massaccesi. Además fue concejal de Viedma entre 2015 y 2019, posteriormente asumió como Secretario de Gobierno de la Municipalidad viedmense bajo la gestión de Mario Francioni. Llegó al Ministerio de Capital Humano tras un paso por la Auditoría General de la Nación donde trabajó junto a Miguel Ángel Pichetto.