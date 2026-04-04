INTERVENCIÓN EN EL PARAJE LA VIRUELA: DECOMISAN ANIMALES SILVESTRES Y SECUESTRAN UN ARMA DE FUEGO

En el marco del operativo preventivo «Corredor Seguro», personal del Destacamento La Viruela, dependiente de la Comisaría de Enrique Urien, detectó una infracción a las leyes de caza y faltas provinciales durante un control de rutina realizado este mediodía.

Alrededor de las 11, los efectivos interceptaron la marcha de una camioneta Ford Ranger gris que circulaba por la zona rural. Al inspeccionar la caja del vehículo, los agentes hallaron tres ejemplares de porcinos silvestres sin vida (dos de pelaje colorado y uno negro), de los cuales el conductor no pudo acreditar procedencia ni propiedad.

Asimismo, durante la requisa se halló un rifle calibre .22 tipo Winchester con nueve cartuchos, del cual el ocupante del rodado no poseía la documentación legal correspondiente.

Tras dar intervención al Juzgado de Paz y Faltas local, a cargo de la Dra. Gabriela Morán, se dispuso la notificación de la infracción al conductor por supuesta infracción a la Ley 850-J (Código de Faltas) y, de forma paralela, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Caza N° 1429-R.

Como resultado del procedimiento, el arma de fuego fue secuestrada y los animales fueron incinerados tras determinarse que no eran aptos para el consumo humano. En el caso también interviene la Dirección de Fiscalización de Ambiente de la provincia.

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