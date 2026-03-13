Zona Interior RASTRILLAJES EN LA ZONA RURAL DE PAMPA BOLSA TRAS EL RASTRO DE ADELINA SALAZAR

En el marco de un importante despliegue de seguridad, este viernes se inició un operativo de rastrillaje para dar con el paradero de Adelina Dolores Salazar, de 36 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de marzo.

El dispositivo, que comenzó a profundizarse este mediodía, cuenta con la participación activa de efectivos de la Comisaría de Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Los Frentones, la Sección Rural local y la División Investigaciones Complejas de Charata.

Tareas de campo

En las últimas horas, las tareas investigativas se trasladaron a la zona rural conocida como Paraje Pampa Bolsa, ubicada a unos 8 kilómetros al norte del casco urbano. Los agentes se entrevistaron con propietarios y trabajadores de campos del sector tras recibir versiones que indicaban haber visto a una mujer de características similares, aparentemente desorientada, caminando por la zona.

A pesar de las entrevistas realizadas y las inspecciones en los establecimientos rurales, los resultados han sido negativos hasta el momento. La policía continúa recolectando testimonios para reconstruir los últimos movimientos de Salazar, quien tiene su domicilio en el Barrio Primavera de esta localidad.

Las autoridades solicitan a la comunidad que cualquier información relevante sobre su paradero sea comunicada de inmediato a la unidad policial más cercana.

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