ESTE VIERNES: EL GOBERNADOR ZDERO RECIBIÓ A LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL

En el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el gobernador Leandro Zdero, junto al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, y al presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, recibieron al titular de la Confederación Argentina de Handball, Carlos Ferrea.

Durante el encuentro, del que también participó Pablo Mujica, representante de la Asociación local, se expuso la propuesta de llevar adelante en el Chaco una competencia nacional de categoría mayores, que reuniría a equipos de distintas provincias del país.

La iniciativa contempla la participación de más de 47 equipos, lo que representaría la llegada de aproximadamente 1.300 deportistas a la provincia.

En ese sentido, el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez destacó “el impacto positivo que este tipo de eventos deportivos puede generar en la actividad turística y económica de la provincia, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía y distintos servicios vinculados al turismo”.

Durante la reunión, también los representantes de la Confederación Argentina de Handball compartieron detalles del trabajo que la entidad viene realizando a nivel nacional para fortalecer y promover la disciplina.

Finalmente, Vázquez señaló “la propuesta es muy interesante y se continuará trabajando de manera articulada para evaluar los aspectos organizativos y logísticos necesarios para la posible realización de dicho torneo en Chaco”.

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