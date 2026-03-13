SAMEEP: FINALIZARON LOS TRABAJOS EN EL PRIMER ACUEDUCTO Y SE RESTABLECE EL SERVICIO PROGRESIVAMENTE

Durante la realización de estos trabajos se registró baja presión en el servicio en distintas localidades abastecidas por el Primer Acueducto, entre ellas Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi, Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina.

La empresa SAMEEP informó que finalizaron con éxito los trabajos de reparación en el Primer Acueducto, específicamente en la conexión de la cisterna de Cacuí, una intervención que requirió la interrupción temporal del bombeo durante varias horas para garantizar la correcta ejecución de las tareas. Desde la empresa estatal señalaron que estas acciones forman parte de las tareas de mantenimiento y mejora que se vienen llevando adelante para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable que alimenta a numerosas localidades del interior provincial.

Para reducir el impacto en los usuarios durante el desarrollo de las tareas, el Segundo Acueducto continuó aportando agua potable hasta la localidad de Sáenz Peña, lo que permitió sostener parcialmente el abastecimiento en la zona mientras se realizaban las reparaciones.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la importancia de los trabajos realizados y el compromiso del personal técnico de la empresa. “Estas intervenciones son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema de acueductos que abastece al interior provincial”, expresó.

Asimismo, indicó que si bien este tipo de tareas puede generar inconvenientes momentáneos en el servicio, resultan necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad del suministro.

Por su parte, el jefe del Departamento de Acueductos, ingeniero Germán Ojeda Silva, explicó que las tareas se concentraron en un punto clave del sistema. “Se trabajó en la conexión de la cisterna de Cacuí, un nodo estratégico del Primer Acueducto. Para realizar la reparación fue necesario detener el bombeo durante aproximadamente ocho horas, lo que permitió intervenir de manera segura y efectiva”, detalló.

Además, aprovechando la detención del sistema, el personal técnico intervino en una pérdida detectada en la rotonda de las rutas nacionales 11 y 16, en la ciudad de Resistencia, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red y evitar futuras complicaciones.

Finalmente, desde la empresa informaron que, una vez concluidas las tareas, el sistema de bombeo fue restablecido, por lo que el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva en las distintas localidades, recuperando gradualmente la presión y el caudal habituales.

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