UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO EL PARQUE TECNOLÓGICO CORRIENTES FORTALECE SU PARTICIPACIÓN EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y EXPANDE LA VINCULACIÓN

ue Tecnológico Corrientes integra el ecosistema de innovación de Corrientes como una alianza estratégica entre la Universidad Nacional del Nordeste y el Gobierno provincial. Actualmente se vincula con empresas y emprendedores de la región y de otros ámbitos que exploran oportunidades de inversión y desarrollo en el territorio. En esa línea, avanza una primera vinculación con una empresa de alcance nacional.

El Parque Tecnológico Corrientes es el producto de un trabajo sostenido entre la UNNE y el Gobierno de Corrientes que tiene como objetivo fortalecer y ampliar el ecosistema de innovación regional a fin de aumentar las posibilidades de interconexión y alianzas entre la universidad, organismos públicos, emprendedores y empresas, buscando una irradiación profunda en el entorno productivo, basado en el conocimiento y la tecnología de punta.

La UNNE viene desarrollando en los últimos años, por el impulso que le ha dado la gestión del rector Omar Larroza, un crecimiento de la vinculación con socios estratégicos pertenecientes al Estado, empresas y emprendedores, a fin de expandir líneas de financiamiento y contribuir al crecimiento como centro de innovación a escala regional y nacional.

Esto sucede en función de los convenios estratégicos de la universidad, donde se fomenta la interacción entre el sector privado, el académico y el público a fin de fomentar líneas de acciones que fortalezcan el ecosistema productivo tecnológico.

La expansión de acciones que está llevando adelante el ecosistema, ha permitido la vinculación con la región, pero también con empresas de otros ámbitos que buscan explorar oportunidades en la provincia de Corrientes.

Así se generó una primera vinculación en este sentido, con la firma Kelsoft de Buenos Aires, que está realizando una primera convocatoria y proyecta ir profundizando el vínculo.

Kelsoft impulsa una iniciativa orientada a desarrollar operaciones vinculadas a proyectos digitales desde Corrientes. La propuesta consiste en conformar un equipo inicial de analistas que trabajará en proyectos de gestión y calidad de datos para plataformas de e-commerce de gran escala.

El reclutamiento de los perfiles será gestionado por COSYS, empresa del Grupo

Kelsoft especializada en reclutamiento IT y gestión de talento para proyectos

tecnológicos. La Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información de la provincia brindará acompañamiento institucional en la difusión de la iniciativa y vinculación con el ecosistema tecnológico provincial.

El parque, un proyecto integral en marcha

El objetivo del PTC es darle impulso a la economía del conocimiento como un motor para el desarrollo regional, estableciendo sinergias entre la gestión pública y la academia con la finalidad de generar un entorno colaborativo donde empresas, investigadores y emprendedores puedan desarrollar un intercambio que les permita crecer e innovar.

La misión del Parque Tecnológico es impulsar el desarrollo local articulando ciencia, tecnología y producción, fomentando el espíritu emprendedor y la innovación, para convertirse en un HUB que fortalezca la economía del conocimiento, promoviendo el desarrollo sostenible en nuestra región.

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