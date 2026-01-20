ZDERO SUPERVISÓ EL AVANCE DE OBRAS DE VIVIENDAS EN LA CHACRA 214 Y RATIFICÓ EL COMPROMISO CON EL ACCESO A LA CASA PROPIA

Este martes, el gobernador Leandro Zdero constató el avance de la construcción de viviendas en la Chacra 214, en la ciudad de Resistencia. “Cada vivienda que se construye es una respuesta concreta para una familia chaqueña. Nuestro objetivo es ordenar, transparentar y avanzar para que estas casas lleguen a quienes realmente las necesitan”.

El mandatario estuvo acompañado por el vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Daniel Monti, con quien recorrió el predio y dialogó con los equipos técnicos sobre el estado de ejecución y los plazos previstos para la finalización de las unidades habitacionales.

En ese sentido, el gobernador remarcó que la gestión trabaja para poner en marcha proyectos demorados y dar previsibilidad a las familias: “Recibimos muchas obras inconclusas y con serias irregularidades. Hoy estamos poniendo orden, cuidando los recursos de todos los chaqueños y asegurando que las obras avancen con seriedad y responsabilidad”.

Zdero también subrayó el rol del Instituto de Vivienda en el proceso de recuperación del sistema habitacional: “Tenemos un IPDUV presente, eficiente y transparente, que acompaña a las familias y garantiza que cada peso invertido se traduzca en soluciones habitacionales reales”.

Por último, el vocal del IPDUV, Daniel Monti, explicó el estado actual de las obras y valoró el acompañamiento del Gobernador, destacando que los trabajos avanzan conforme a lo planificado.

