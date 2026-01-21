VILLA RÍO BERMEJITO: RÍO CLUB VUELVE A SER MUNICIPAL

El Río Club cedió el terreno donde se estaban plantando los cimientos del club. Dichas tierras se encontraban en comodato desde el año 2017. Tras una reunión, la actual Comisión Directiva, mediante un acta formal, decidió devolver las tierras correspondientes a las manzanas 102 y 103, sobre Ruta Nº 3, para la creación de un Club Municipal.