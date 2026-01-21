VILLA RÍO BERMEJITO: RÍO CLUB VUELVE A SER MUNICIPAL
El Río Club cedió el terreno donde se estaban plantando los cimientos del club. Dichas tierras se encontraban en comodato desde el año 2017. Tras una reunión, la actual Comisión Directiva, mediante un acta formal, decidió devolver las tierras correspondientes a las manzanas 102 y 103, sobre Ruta Nº 3, para la creación de un Club Municipal.
El intendente Omar Reis y el secretario de Gobierno Cristian Radojkovich confirmaron que el municipio se hará cargo de las instalaciones.
El objetivo es fortalecer y apostar al deporte, brindando a la comunidad un servicio de calidad para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la inclusión, la recreación y el desarrollo deportivo.
Un espacio para crecer, compartir y disfrutar en comunidad.