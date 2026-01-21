CASO CECILIA STRZYZOWSKI: A 20 DÍAS DE LA SENTENCIA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Justicia dio por probado que Cecilia fue asesinada el 2 de junio de 2023 en la casa de los Sena.
César Sena es el autor material y actuó con conocimiento y apoyo de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
Qué se define ahora
El 10 de febrero se conocerán las penas para los colaboradores del encubrimiento:
Obregón y González: encubrimiento agravado (hasta 6 años).
Melgarejo: encubrimiento simple (ya quedó en libertad).
Reinoso: absuelta.
César Sena y sus padres enfrentan prisión perpetua.
Un caso que marcó a Chaco y al país, y dejó un precedente en juicios por jurados.