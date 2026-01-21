Mié. Ene 21st, 2026

CASO CECILIA STRZYZOWSKI: A 20 DÍAS DE LA SENTENCIA

By Redaccion 5 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 
La Justicia dio por probado que Cecilia fue asesinada el 2 de junio de 2023 en la casa de los Sena.
🧑‍⚖️ César Sena es el autor material y actuó con conocimiento y apoyo de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
🔒 Qué se define ahora
📅 El 10 de febrero se conocerán las penas para los colaboradores del encubrimiento:
▪️ Obregón y González: encubrimiento agravado (hasta 6 años).
▪️ Melgarejo: encubrimiento simple (ya quedó en libertad).
▪️ Reinoso: absuelta.
⚖️ César Sena y sus padres enfrentan prisión perpetua.
Un caso que marcó a Chaco y al país, y dejó un precedente en juicios por jurados.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com