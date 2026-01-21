MÁS CONECTIVIDAD Y DESARROLLO: CONTINÚAN LAS OBRAS DE PAVIMENTO EN CAMPO LARGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero junto al intendente de Campo Largo, Manuel Suárez; al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez y al subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, constataron el avance de las obras de pavimentación que se ejecutan en la localidad, trabajos que permitirán mejorar la calidad de vida de la comunidad, impulsar el desarrollo urbano y fortalecer la conectividad.

El mandatario provincial remarcó la importancia de la ejecución de estas nuevas cuadras y destacó que el pavimento significa “crecimiento, mayor conectividad y desarrollo” para la localidad. Además, destacó la puesta en marcha de esta obra que beneficiará directamente a los vecinos. “Es una obra interesante, sumamente importante, que la habíamos articulado con el intendente y hoy la estamos materializando”, afirmó, al tiempo que aseguró que estas cuadras permiten “jerarquizar el perfil urbano de una ciudad que está creciendo, generar mayor conectividad y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

La obra consiste en la ejecución de cuadras de pavimento y se realiza con mano de obra local, lo que además genera empleo y dinamiza la economía de la zona.

Zdero también subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios: “Para nosotros es fundamental trabajar de manera articulada, trabajar juntos, y que este encuentro sea la solución para el crecimiento de los pueblos”, expresó.

En ese sentido, el gobernador agregó: “Vamos paso a paso, consolidando la posibilidad de que todos los pueblos puedan crecer. Más allá de las dificultades, en el día a día, tenemos que seguir trabajando espalda con espalda para encontrar las soluciones que necesitamos”.

Por su parte, el intendente Manuel Suárez agradeció al Gobierno provincial por la ejecución de estas obras. “Son un antes y un después. Tal vez quienes viven en las grandes ciudades no dimensionan lo que significa una cuadra de asfalto en un pueblo, pero para nosotros nos cambia la calidad de vida, la conectividad entre barrios y también la seguridad”, señaló. “Estoy muy contento de que podamos avanzar con estas cuadras y de a poco ir llegando a cada barrio”, concluyó.

Pavimento: un antes y un después para Campo Largo

Vecinos de la localidad expresaron su satisfacción por el avance de las obras, que mejorarán la conectividad y el perfil urbano del municipio. “Campo Largo está quedando hermoso y el pavimento es un antes y un después. Agradecemos al gobernador porque todo va mejorando”, expresó Nancy, vecina del lugar. “Es un orgullo para todos ver el cambio que va a generar este pavimento”, finalizó.