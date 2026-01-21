OPERATIVO INTEGRAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN MACHAGAI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del programa “Ver para ser libres”, se entregaron lentes a niños de Machagai y de Presidencia de la Plaza, garantizando el derecho a la salud visual, mediante la detección temprana y la corrección de problemas de visión.

El Gobierno provincial llevó adelante un nuevo operativo en la localidad de Machagai, donde se realizó la entrega de anteojos recetados del Programa Nacional “Ver para ser libres”, además de una posta de vacunación, actividades recreativas, entrega de materiales, artículos deportivos, semillas a productores y a la comunidad en general.

El operativo fue encabezado ayer por el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Fernando Samudio, y se desarrolló en el Centro Cultural y Recreativo Argentino, con la participación de distintos organismos provinciales. Durante la jornada, el ministro Gutiérrez destacó el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y Provincial, que permitió la entrega de más de 3.000 anteojos recetados a niños de toda la provincia, garantizando igualdad de oportunidades. “Estos lentes permiten a los chicos aprender, educarse e interactuar en mejores condiciones”, afirmó, y adelantó que se proyectan nuevas entregas a lo largo del año.

Además, el Ministerio de Salud participó con una posta de vacunación que incluyó dosis contra Covid-19, Dengue, antigripal y vacunas del Calendario Nacional, junto a dispositivos de atención para adultos mayores.

El encuentro también incluyó actividades de animación infantil, la presencia de emprendimientos locales, fortaleciendo el acompañamiento a las familias de la localidad.

Por último, El ministro Diego Gutiérrez aseguró que este tipo de acciones continuarán desarrollándose “en distintos puntos de la provincia, tanto en materia de asistencia social, entrega de elementos, como en el fortalecimiento de los comedores escolares”.

Acompañaron también esta actividad, el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey y vecinos de la zona.