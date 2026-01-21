ZAPARINQUI: INICIÓ UN OPERATIVO DE DESMALEZADO EN ESPACIOS PÚBLICOS 

La delegada municipal de la localidad de Zaparinqui, Mariana López, dio inicio a un importante operativo de desmalezado, coordinado junto a la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de intervenir banquinas y espacios verdes de la comunidad.

El operativo comprende tareas de limpieza en banquinas, instituciones educativas, centros de salud, iglesias y distintos espacios verdes, reforzando acciones que se realizan de manera programada durante el año.

En este sentido, la delegada explicó que el crecimiento desmedido del pasto, producto de las abundantes lluvias, obligó a redoblar los esfuerzos para mantener los espacios en condiciones y prevenir posibles focos de criaderos de mosquitos.

Asimismo, instó a los vecinos a colaborar con el desmalezado de veredas y terrenos baldíos, destacando la importancia del compromiso comunitario para conservar una localidad limpia, ordenada y pintoresca, especialmente en los ingresos al pueblo, donde la estética es fundamental.

“Queremos una ciudad pequeña, linda y cuidada entre todos”, destacó la delegada municipal.