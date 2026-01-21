¿POR QUÉ HOY SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO?

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, para recordar la importancia del contacto físico y el afecto en la construcción de sociedades más empáticas y saludables a nivel mundial.

Su origen se encuentra en la década de 1980 en Estados Unidos, específicamente en la localidad de Clio, Michigan. Allí, Kevin Zaborney, un psicólogo preocupado por la falta de demostraciones de afecto en la sociedad estadounidense, instauró esta fecha en 1986.

Sin dudas, Zaborney observó que el periodo comprendido entre las festividades de fin de año y el Día de San Valentín solía ser una época de bajo ánimo y soledad. Su objetivo era incentivar a la población a ofrecer una muestra de apoyo y calidez humana a familiares y amigos en un momento del año donde los niveles de estrés suelen ser elevados.

Aunque, con el paso de las décadas, la celebración trascendió las fronteras norteamericanas gracias a su inclusión en los calendarios de eventos internacionales y la difusión de organizaciones de salud mental.

El día elegido, el 21 de enero, se sitúa en el invierno del hemisferio norte, donde el frío suele impactar en el bienestar.