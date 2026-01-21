LE ROBARON LA RECAUDACIÓN A UN CHOFER DE COLECTIVOS PERO LOGRÓ RECUPERAR EL DINERO

En la tarde del martes, personal de la Comisaría Quinta de Sáenz Peña fue alertado sobre un supuesto ilícito ocurrido en un colectivo. Por ello, interceptaron el rodado en el puesto camionero, ubicado en el kilómetro 172 de la Ruta Nacional N° 16.

Al arribar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con el chofer de la empresa de transporte La Estrella. El conductor manifestó que, al controlar la recaudación del día, constató la faltante de su billetera, que contenía un total de $197.000.

Inmediatamente, los agentes de la Quinta comenzaron sus pesquisas y hallaron en la mochila de una mujer de 53 años la billetera con el dinero. Según sus declaraciones, no se percató de haberla tomado y la colocó en su mochila por error.

El chofer decidió no radicar denuncia formal, argumentando que debía continuar su viaje hacia la ciudad de Resistencia, pero agradeció a los agentes por su rápido y eficaz proceder.

La Fiscalía en turno tomó conocimiento del hecho.