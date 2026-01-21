Mié. Ene 21st, 2026

DETUVIERON A LA MUJER QUE AGREDIÓ A UN INSPECTOR DE TRÁNSITO EN CHARATA

La conductora se había negado a un control de tránsito y mandó a llamar a dos hombres para que ataquen al trabajador municipal.

En la noche de este martes, aproximadamente a las 20:50, personal del servicio externo y personal de guardia de Charata procedió a la conducción de I.F.F.D, de 25 años, quien se había negado a un control de tránsito y mandó a llamar a dos hombres para que agredan a un inspector.

La misma, además, entregó una carpeta con formularios de actas de retención de la Secretaría de Tránsito y Contravenciones del Municipio local.

En relación a los dos hombres restantes que fueron acusados, se estableció que uno de los mismo sería el progenitor de la aprehendida, el señor A.F, de 44 años, posiblemente domiciliado en Sáenz Peña, quien en la madrugada habría viajado en tren desde esta ciudad, ignorándose su destino.

Puesto en conocimiento el fiscal en turno dispuso que se notifique aprehensión a la joven, en la causa de referencia, hasta las 23 y luego que se notifique libertad. Persiste aprehensión de A.F., y el hombre restante no identificado. Se solicito colaboración de la División Investigaciones.

