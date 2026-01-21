UN SISMO DE 4,4 GRADOS SE SINTIÓ EN DISTINTAS CIUDADES DE CÓRDOBA

Un sismo de magnitud 4,4 en la escala de Richter se registró este martes por la noche en la provincia de Córdoba y fue percibido en numerosas localidades , especialmente en el norte provincial. El movimiento telúrico ocurrió a las 20:07 y tuvo su epicentro en el departamento de Ischilín, al noroeste de la capital cordobesa.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se produjo a una profundidad estimada de 30 kilómetros, lo que favoreció a que fuera sentido en un amplio radio. Vecinos de Deán Funes, ubicada a unos 21 kilómetros del epicentro, describieron el fenómeno como «muy fuerte», mientras que en Quilino, a 22 kilómetros, también se reportó una percepción de gran intensidad.

El sismo alcanzó a otras ciudades de la provincia con distinta intensidad. En Cruz del Eje, a 47 kilómetros del epicentro, el movimiento fue de intensidad media, mientras que en Jesús María, La Falda y Río Ceballos, ubicadas entre 74 y 85 kilómetros, el temblor también fue claramente perceptible. En Córdoba capital, a 114 kilómetros del foco sísmico, el movimiento se sintió con menor fuerza, al igual que en Cosquín y Alta Gracia, y de manera muy leve en San Carlos Minas.

De acuerdo con testimonios recopilados por ElDoce.TV, el sismo fue percibido en edificios de la ciudad de Córdoba y en diversas localidades del norte provincial. Algunos testigos señalaron que el movimiento estuvo acompañado por un ruido similar al de un trueno, lo que generó sorpresa y preocupación entre los vecinos.

Minutos después del evento principal, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) difundió un informe complementario tras un análisis más detallado de los datos, en el que elevó levemente la magnitud del sismo a 4,9 grados.

Las autoridades mantienen bajo observación la zona ante la posibilidad de réplicas. Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños materiales de importancia, aunque no se descarta que en viviendas y comercios cercanos al epicentro se haya producido la caída de objetos, una situación habitual en sismos de esta magnitud.