ESTADOS UNIDOS | CON 52 VOTOS A FAVOR Y 47 EN CONTRA, EL SENADO NORTEAMERICANO APROBÓ UNA RESOLUCIÓN QUE IMPEDIRÍA AL PRESIDENTE DONALD TRUMP ORDENAR NUEVAS ACCIONES MILITARES EN VENEZUELA SIN AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Estados Unidos | Con 52 votos a favor y 47 en contra, el senado norteamericano aprobó una resolución que impediría al presidente Donald Trump ordenar nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso, días después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en Caracas.
Cinco senadores republicanos se sumaron a los demócratas para sacar adelante la medida, que había sido rechazada en dos ocasiones anteriores.
La medida, conocida como Resolución sobre Poderes de Guerra, solo necesitaba una mayoría simple de senadores, 51, para salir adelante. Había sido presentada en la Cámara Alta, dominada por los republicanos, por el senador republicano Rand Paul y el demócrata Tim Kaine.