INES ORTEGA: NUEVA PERFORACION QUE GARANTIZA EL ACCESO AL AGUA EN LA ZONA RURAL

La Intendenta Ines Ortega en la jornada de hoy visitó a la familia de Titina Galván, donde se concretó una perforación de 96 metros de profundidad, una obra fundamental que permitirá garantizar el acceso al agua y mejorar las condiciones de vida en el sector.

(20+) Facebook

Agregando al posteo en redes dijo: Esta perforación representa un aporte clave para los productores rurales de la zona, ya que el agua es un recurso esencial para el desarrollo productivo, el bienestar animal y las actividades cotidianas del campo.

Para finalizar afirmo que el trabajo fue ejecutado con fondos genuinos municipales, reafirmando el compromiso de una gestión que apuesta a obras concretas para acompañar el crecimiento de la comunidad rural.

Relacionado