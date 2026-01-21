Mié. Ene 21st, 2026

EL PRESIDENTE MILEI SE REUNIÓ CON EMPRESARIOS Y RATIFICÓ QUE SU GOBIERNO «COMERCIARÁ CON TODO EL MUNDO»

El mandatario participa de la cumbre económica en Suiza con una agenda marcada por reuniones con líderes internacionales, mientras crece la expectativa por la exposición de Donald Trump y el debate geopolítico que atraviesa el encuentro.

(Enviado especial a Davos, Suiza) Javier Milei participa este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos, donde expondrá su mirada sobre el escenario internacional y ratificará el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos. El presidente mantiene una agenda intensa que incluye reuniones con líderes políticos y empresarios, en una edición marcada por la tensión entre Washington y Europa.

La expectativa del Foro se concentra también en la intervención de Donald Trump, quien vuelve a Davos con un discurso que pone en foco su propuesta de anexar Groenlandia a los Estados Unidos. La iniciativa del mandatario norteamericano reaviva el debate geopolítico en el encuentro, en un contexto de redefinición de alianzas y discusiones sobre el futuro del orden multilateral.

