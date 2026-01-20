AVANZAN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA ELISA Y LA LIMPIEZA DEL RÍO NEGRO

Este martes, el gobernador Leandro Zdero, constató los trabajos de pavimentación que se ejecutan en Villa Elisa, en la ciudad de Resistencia, y supervisó además las tareas de limpieza y saneamiento del Río Negro, acciones que forman parte de una política integral de obras públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los chaqueños, cuidar el ambiente y fortalecer los espacios públicos.

El mandatario provincial destacó la importancia de avanzar con obras que respondan a demandas históricas de los vecinos. “Estamos presentes en el territorio, gestionando y concretando obras que mejoran la vida cotidiana de la gente, con planificación, responsabilidad y cuidado del ambiente”, afirmó.

En relación a los trabajos de pavimentación, el gobernador remarcó que “el pavimento significa progreso, conectividad, accesibilidad y más seguridad para los vecinos. Estas obras dignifican a los barrios y revalorizan los espacios urbanos”.

Asimismo, al referirse a las tareas de limpieza del Río Negro, Zdero señaló: “El saneamiento del río es una prioridad. No solo es una cuestión ambiental, sino también de salud y de recuperación de un espacio que es patrimonio de todos los chaqueños”.

El gobernador estuvo acompañado por la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño; el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini; y el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar.

