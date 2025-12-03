ZDERO LANZÓ PLAN DE FINANCIAMIENTO DE NACIONES UNIDAS (PNUD) PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Chaco es pionera en este Plan de Financiamiento para la Biodiversidad que consiste en soluciones financieras que apuntan a integrar el desarrollo económico y social con la calidad ambiental y la sostenibilidad. El objetivo es potenciar al campo como motor económico y ambiental.

En las oficinas del Instituto de Turismo del Parque de la Democracia, el gobernador Leandro Zdero presentó, este miércoles junto a autoridades del PNUD, el Plan de Financiamiento para la Biodiversidad de BIOFIN. Se trata de una línea de trabajo del organismo internacional que tiene como objetivo buscar soluciones financieras innovadoras y la alineación del gasto público hacia iniciativas que integren el desarrollo económico y social con calidad ambiental y la sostenibilidad de los ecosistemas provinciales.

“Esta iniciativa forma parte del rumbo que hemos encarado para cuidar nuestros recursos naturales y a su vez garantizar crecimiento y desarrollo de la actividad productiva”, subrayó el mandatario chaqueño. Se pretende así potenciar al campo como motor económico y ambiental, promoviendo herramientas modernas como seguros paramétricos y mecanismos de mercado como créditos de carbono y bonos verdes.

“Buscamos que la producción y el cuidado del ambiente vayan de la mano, garantizando que quienes protegen la `fábrica natural´, también generen valor para las próximas generaciones”, remarcó Zdero.

El gobernador aprovechó la ocasión para agradecer la confianza y valoración por parte del PNUD del trabajo que la provincia viene realizando en la materia. “Nuestro desafío consiste en cambiar la matriz productiva del Chaco y para ello hemos comenzado poniendo orden para definir un Norte y un rumbo; y en ese marco con la participación de todos los actores, sociales, económicos y productivos, trazamos un plan estratégico que hoy está en marcha”, apuntó.

Por ello definió al PNUD como un aliado estratégico de Chaco para llevar adelante un plan de desarrollo productivo y preservación de los recursos naturales que garantice mejores condiciones de vida para los chaqueños. “Se habla de Chaco como el pulmón verde de Latinoamérica, nosotros sostenemos que para cuidarlo, debemos garantizar también que nuestra gente esté bien; debemos cuidar a la gente que vive allí”, finalizó.

Participaron también de la actividad el representante Residente del PNUD, Richard Barathe; el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; el secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez, el presidente de Fiduciaria del Norte Gerardo Santos Oliveira, y representantes de universidades, academias y consejos profesionales.

“Chaco, ejemplo para otros países”

Este plan no busca recaudar mediante la presión fiscal, sino movilizar recursos a través de mecanismos alternativos para favorecer el desarrollo económico y el cuidado de la biodiversidad. La biodiversidad chaqueña se plantea aquí no como un obstáculo sino como una base clave para el desarrollo productivo. El objetivo es transformar la matriz productiva integrando conservación y rentabilidad, permitiendo que la agricultura y ganadería regenerativa generen valor económico real.

Mientras en otros ámbitos se discuten nuevos tributos, Chaco discute cómo atraer inversiones. Con un catálogo de más de 340 fuentes de financiamiento identificadas por BIOFIN, la provincia se posiciona como un ejemplo de que la prosperidad económica y el equilibrio ambiental no solo son compatibles, sino que son el único camino posible hacia el futuro.

“Es muy importante el avance que la provincia viene teniendo en materia de financiamiento sostenible de la productividad y de la biodiversidad”, subrayó Barathe. Sostuvo además que Chaco tiene una gran riqueza natural y que el objetivo de PNUD es sacar el mejor provecho posible a esa riqueza para fomentar mejores niveles de productividad y mayor acceso a mercados en un mundo que valora cada vez más el cuidado de la diversidad biológica que concentra esta región.

“Chaco tiene mucho que ofrecer al mundo; es la primera provincia en lanzar su plan de financiamiento para la diversidad biológica y la productividad; es ejemplo a seguir para otros países”, enfatizó el funcionario y aseguró que este plan facilitará herramientas muy valiosas para mejorar la calidad de la producción, la comercialización y la preservación de la diversidad biológica..

Por último, indicó que la colaboración del PNUD va más allá de este proyecto y destacó los avances registrados en la provincia. “reconocemos el trabajo realizado para mejorar la calidad de vida, con infraestructura y soluciones de distintos tipos que permiten mejorar la calidad del servicio público. Estamos comprometidos en continuar apoyando los esfuerzos que existen en la provincia”, acotó.

“Programas con criterios sostenibles y responsables”

El ministro de la Producción, Oscar Dudik señaló que Chaco y Misiones son las únicas provincias argentinas beneficiarias de este programa de Naciones Unidas a través del cual se trabaja hace dos años para avanzar con mecanismos sustentables de producción. “Para nosotros constituyen una prioridad las alianzas con organismos internacionales, ya que pueden abrirnos nuevas puertas, y con el aval de Naciones Unidas, nos permiten acceder a nuevas herramientas de financiamiento y consolidar programas para avanzar con el desarrollo productivo con criterios sostenibles y responsables”, concluyó.

