ANSES: LOS EXTRAS QUE RECIBIRÁN LOS JUBILADOS ANTES DE NAVIDAD
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
De que se tratan los extras previos a Navidad
El ingreso final se conformará por tres conceptos que el organismo previsional ya dejó oficializados:
1. Actualización por movilidad
El haber se incrementará un 2,3%, porcentaje que surge del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Esta variación impacta en:
Jubilaciones y pensiones del régimen general
PUAM
Pensiones No Contributivas (PNC)
2. Bono extraordinario de $70.000
El refuerzo vuelve a otorgarse exclusivamente a quienes cobran la mínima. Lo recibirán de manera total o proporcional los siguientes grupos:
Jubilados y pensionados con haber mínimo
Titulares de PUAM
Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez
PNC Madre de Siete Hijos (prestación equivalente a la mínima)
Quienes superen ese monto no accederán al bono, ya que está destinado únicamente a los sectores de menores ingresos.
3. Medio aguinaldo
También se acreditará el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre. Se deposita junto con el pago mensual y, según la entidad bancaria, puede visualizarse en un único movimiento o en dos acreditaciones separadas.
Los montos finales de ANSES en diciembre
A continuación, los valores actualizados de cada prestación, ya con el incremento y el medio aguinaldo incluidos.
Jubilación mínima
Haber mensual: $340.746,35
Aguinaldo: $170.373
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar: $581.119,35
PUAM
Haber mensual: $272.597,08
Aguinaldo: $136.298,54
Bono: $70.000
Total a cobrar: $478.895,62
PNC por invalidez o vejez
Haber mensual: $238.522,45
Aguinaldo: $119.261,22
Bono: $70.000
Total a cobrar: $427.783,67
PNC Madre de Siete Hijos
Haber mensual: $340.746,35
Aguinaldo: $170.373
Bono: $70.000
Total a cobrar: $581.119,35
Jubilación máxima (sin bono)
Haber mensual: $2.293.160
Aguinaldo: $1.146.580
Total a cobrar: $3.439.740