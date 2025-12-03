PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El detenido Héctor Eduardo Viganotti, fue hallado muerto este miércoles a las 6 de la mañana en la celda donde estaba alojado, en Comisaría Primera de Sáenz Peña. Días pasados se había presentado espontáneamente en Comisaría Cuarta tras ser acusado de agredir brutalmente con una trincheta a su expareja Rosa Mitacek.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este miércoles a las 06.00 horas, el llavero en turno de Comisaría 1º, al ingresar a la celda N°3 para darle la medicación a un preso, éste le informó que su compañero de celda Héctor Eduardo Viganotti, no respondía su llamado y se encontraba con la cara cubierta con su almohada, con la piel fría. Al ingresar el llavero constató que el recluso no tenía pulso y se solicitó de manera urgente una ambulancia.

Cabe recordar que días pasados, Viganotti fue acusado de ser partícipe de un resonante hecho de violencia de género en calle 13 entre 4 y 6 de centro saenzpeñense, donde según testimonios de vecinos habría agredido brutalmente con una trincheta a su expareja de 55 años de edad, que en ese momento fue trasladada en ambulancia al Hospital “4 de Junio “con dos cortes a la altura del cuello lado derecho (mejilla), corte en mano izquierda y antebrazo derecho” informando que el autor de la feroz agresión sería su expareja Héctor Eduardo Viganotti, domiciliado en el Barrio Puerta del Sol; quien la atacó con una trincheta. En ese momento el Fiscal en turno dispuso la detención del individuo.

El pasado 29 de octubre, Viganotti se presentó de manera espontánea y voluntaria en la Guardia de prevención de Comisaría 4º y desde allí fue trasladado a Comisaría 1º, donde fue hallado fallecido este miércoles.

Se hicieron presentes en el lugar el Fiscal de turno César Collado, personal del Gabinete Científico y jefes policiales, en el marco de la causa por “Supuesta Tentativa de Homicidio – Expediente N°10556/2025-2 dependiente de la Fiscalía de Investigación Penal N°4”

