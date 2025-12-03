Román Vega presiona para llegar a River: el mensaje directo a Marcelo Gallardo

El lateral fue aún más allá al referirse a uno de sus objetivos personales: volver a competir por un lugar en la Selección Argentina. “Lo que yo siempre deseo es sentirme importante en los equipos en los que estoy. Tengo muchos objetivos en mi carrera profesional y uno de ellos es estar en la Selección, y creo que estando en Rusia me alejé de eso y quiero volver a sentirme importante”, señaló.

Con el visto bueno de Gallardo a su nombre y la voluntad del jugador sobre la mesa, River seguirá de cerca su situación mientras define sus prioridades en el mercado 2026.