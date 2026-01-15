ZDERO INAUGURÓ LAS REFACCIONES INTEGRALES DE LA CASA DE CAMPO Y RATIFICÓ EL RESPALDO AL SECTOR PRODUCTIVO

El gobernador Leandro Zdero inauguró este miércoles, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, las refacciones integrales de la Casa de Campo que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción, un espacio estratégico de articulación entre el Estado provincial y los productores chaqueños.

“Avanzamos en la refacción completa del predio de la Casa de Campo, que se encuentra en el predio de Ferichaco, y seguimos trabajando fuertemente en la localidad con múltiples obras”, afirmó el gobernador Zdero, quien recordó que durante más de dos años las actividades debieron realizarse en otros espacios. “Tomamos la decisión de poner en condiciones la Casa de Campo, que es donde se atiende a los productores del interior provincial. Este era un reclamo de todo el sector productivo”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, remarcó el valor histórico del edificio. “Esta casa fue originalmente la Junta Nacional de Granos. Es un lugar emblemático para el sector productivo y estamos trabajando para recuperarlo y devolverle el protagonismo que merece”, expresó.

En tanto, el encargado de la Casa de Campo, Gustavo Eyheralde, detalló que en el espacio trabajan técnicos, personal administrativo y de maestranza, y destacó que se trata de “una extensión del Ministerio de Producción que atiende a productores del Departamento Comandante Fernández”.

Los trabajos

Se realizó la refacción total del edificio, con una intervención estructural clave como el reemplazo completo de la cubierta, que incluyó el cambio de tejas coloniales por chapa de zinc, garantizando mayor durabilidad y seguridad para el funcionamiento del lugar.

La mayor intervención se realizó en las oficinas administrativas y en el Salón de Usos Múltiples (SUM), donde se llevaron adelante trabajos de reparación de losa, renovación integral de las instalaciones eléctricas y mejoras generales para optimizar las condiciones de trabajo y atención.

Asimismo, se ejecutó la reparación completa del circuito eléctrico, incluyendo el tablero principal, la redistribución de cargas en las fases y diversas reparaciones técnicas. También se realizó el acondicionamiento integral de las paredes, con tareas de reparación y posterior pintura en todos los paramentos del edificio.

Además, se concretó la ampliación de la conectividad, incrementando la velocidad del servicio de internet a 600 megas, lo que permitirá mejorar la atención a productores, las capacitaciones y el trabajo técnico que se desarrolla en el lugar.

Acompañaron al Gobernador Zdero en esta inauguración, el intendente local, Bruno Cipolini; el subsecretario de agricultura, Julio Fantín; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios; el diputado provincial Edgardo “Tati” Reguera, productores y vecinos de la zona, entre otros.

