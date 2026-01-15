ANUNCIO HISTÓRICO PARA SÁENZ PEÑA: SE CONSTRUIRÁ UN ALA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL 4 DE JUNIO

En una jornada marcada por obras que impactan directamente en la calidad de vida de los chaqueños, el gobernador Leandro Zdero anunció este miércoles la construcción de un ala pediátrica en el Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La obra contará con una inversión de 6 mil millones de pesos, financiada con fondos de FONPLATA, y constituye una decisión estratégica del Gobierno del Chaco para ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria, dando respuesta a una demanda histórica de la región centro de la provincia; debido a que siempre todas las derivaciones se hacen hacia Resistencia.

El anuncio se realizó hoy en el marco de la inauguración de cuadras de pavimento y de las refacciones de la Casa de Campo en Ferichaco, reafirmando una gestión que avanza con obras en todo el territorio provincial y con una fuerte decisión política de fortalecer el sistema de salud.

Este nuevo espacio permitirá fortalecer de manera significativa la atención pediátrica, aumentando la capacidad operativa del Hospital 4 de Junio, que es un centro de referencia para miles de familias chaqueñas. De esta manera, el Gobierno provincial avanza en la consolidación de un sistema de salud más fuerte, equitativo y con mayor capacidad de respuesta.

“El compromiso es claro: invertir donde más se necesita y garantizar el derecho a la salud con hechos concretos”, señaló el gobernador Zdero, al tiempo que destacó que esta obra se inscribe en una política sanitaria que prioriza a los niños y refuerza la atención pública en toda la provincia.

