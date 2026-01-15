POR PRIMEVA VEZ, UNA MISION EN LA ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL TERMINO ANTES

Por primera vez una tripulación completa de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresa antes de lo previsto por un problema de salud de uno de sus integrantes. La evacuación médica de la misión Crew-11 marca un punto de inflexión en la gestión del riesgo humano en órbita y expone cómo se activan los protocolos cuando la prioridad absoluta pasa a ser la salud del astronauta.

La cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a la noche y amerizó suavemente a las 8:41 GMT (5:41 de la Argentina), confirmaba la agencia espacial estadounidense en su retransmisión en directo con el mensaje: «Welcome home, Crew-11!».

Los cuatro astronautas, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, volvían a la Tierra después de un viaje de casi once horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

Con la ayuda de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y amerizar de manera segura en un océano especialmente calmado en el que los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y al que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.

Después de aterrizar exactamente a la hora prevista y de realizar lo que según la NASA fue «una reentrada perfecta», la tripulación permaneció en la cápsula, que fue recuperada y trasladada a un buque por los miembros del equipo de recuperación, donde a los astronautas se les hará un examen médico inicial antes de ser trasladados a tierra en helicóptero.