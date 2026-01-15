LA ANMAT INHIBIO LA PRODUCCION A OTROS CINCO LABORATORIOS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhabilitó este jueves la producción de otros cinco laboratorios tras detectar importantes irregularidades. Así quedó plasmado en las Disposiciones 8702/2025, 8706/2025, 8707/2025, 8708/2025 y 22/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Las compañías alcanzadas por la medida son Laboratorios Weltrap S. A.; Laboratorio Incaico S. A.; Carter Pack S. R. L.; Pacemaker S. R. L. y LADECE S. A.

En las primeras cuatro de ellas el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) advirtió que detectó que ninguna contaba con un director técnico habilitado, requisito indispensable para garantizar la liberación segura y conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de los productos destinados a la medicina humana. Así el Iname recomendó la inhibición de la producción.

En ese sentido la ausencia de un responsable técnico es considerada una deficiencia crítica, ya que compromete la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos producidos o fraccionados en el establecimiento. y recordaron que las normativas vigentes establecen que toda actividad relacionada con drogas, productos químicos y medicamentos en jurisdicción nacional o destinada al comercio interprovincial, requiere autorización y control de la autoridad sanitaria.

En tanto en el caso de Ladece S. A. la inhabilitación responde al potencial riesgo mortal o de consecuencias graves para la salud, que pudiera haber causado en las personas que utilizaran estos productos. Por este motivo, la INAME calificó la situación de como “crítica”.