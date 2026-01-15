LA ANMAT INHIBIO LA PRODUCCION A OTROS CINCO LABORATORIOS
Tras detectar irregularidades, la ANMAT inhibió la producción a otros cinco laboratorios
En ese sentido la ausencia de un responsable técnico es considerada una deficiencia crítica, ya que compromete la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos producidos o fraccionados en el establecimiento. y recordaron que las normativas vigentes establecen que toda actividad relacionada con drogas, productos químicos y medicamentos en jurisdicción nacional o destinada al comercio interprovincial, requiere autorización y control de la autoridad sanitaria.
Una investigación realizada en el laboratorio determinó que habían elaborado, liberado y comercializado, sin autorización ni reinscripción, productos como alcohol isopropílico, esencia de eucaliptus, borato de sodio, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta lasar, alcohol boricado al 5% y pomada estearato de amonio.
Ladece S.A. carece de autorización para el rubro “elaboración de productos en la forma farmacéutica semisólidos”. Tampoco existía autorización vigente para el cloruro de magnesio y el ácido bórico.