LA SEGURIDAD, TAMBIÉN SE CONSTRUYE CON VERDADERA INCLUSIÓN

Días atrás, en un acto cargado de emotividad, el Ministerio de Seguridad del Chaco destacó la incorporación de 22 nuevos agentes de Policía pertenecientes a las comunidades originarias: Moqoit, Wichi y Qom, quienes pasaron a formar parte de las filas de la institución policial.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, reafirma con esta medida que la inclusión no queda en un discurso, sino que es una realidad palpable en la provincia. La presencia de los uniformados es esencial, tanto para la institución como para las comunidades a las cuales representan.

El compromiso asumido por los nuevos agentes va más allá de portar el uniforme: se les pidió que trabajen en cada pueblo como puentes de comunicación, que acompañen a sus comunidades en cada situación y que colaboren en la prevención de hechos delictivos protegiendo a todos los chaqueños. “Estamos realmente muy contentos porque de esta manera se demuestra la verdadera inclusión. Las comunidades tendrán 22 nuevos agentes a su servicio, junto a toda la Policía del Chaco, dispuestos a protegerlos”, concluyó Matkovich.

Este acontecimiento marca un momento trascendente en la historia de la provincia, donde la diversidad cultural se convierte en fortaleza y la seguridad se construye con la participación de todos.