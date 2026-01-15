EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ VIVIENDAS EN CONCEPCIÓN DEL BERMEJO: “OBRAS TERMINADAS Y FAMILIAS CON CASA PROPIA”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero entregó, este miércoles, viviendas en la localidad de Concepción del Bermejo, junto al intendente Raúl Maldonado, en el marco de una política habitacional que prioriza la transparencia, la recuperación de obras abandonadas y el uso responsable de los recursos públicos.



“Estamos cumpliendo el sueño a familias chaqueñas; obras terminadas y familias con casa propia” expresó el mandatario, al tiempo que recordó que las unidades habitacionales fueron sorteadas públicamente el año pasado, garantizando igualdad de oportunidades y un proceso transparente.

Durante el acto, el Gobernador remarcó que aún existen muchas familias que esperan acceder a una vivienda y subrayó la importancia de sostener un sistema justo y ordenado. En ese sentido, instó a los adjudicatarios de viviendas provinciales a abonar las cuotas, lo que permite seguir construyendo más casas y ampliar el acceso a soluciones habitacionales para otros chaqueños.

En relación con las políticas públicas para reducir el déficit habitacional, el gobernador destacó la decisión de la gestión de retomar y finalizar obras que habían sido abandonadas durante años.

Además, informó que se avanzó con la entrega de lotes con servicios, permitiendo que más familias puedan construir sus viviendas; la provisión de módulos habitacionales para ampliación; y el lanzamiento de una nueva mecánica de pago a través de un fideicomiso, destinada a generar más oportunidades de acceso a la vivienda.

Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecochea, señaló que el organismo se encuentra construyendo más viviendas en Coronel Du Graty, Colonia Popular, Quitilipi y Misión Nueva Pompeya. “El 2026 será la continuidad del trabajo iniciado el año pasado, cuando logramos poner al IPDUV en pleno desarrollo. Será un año para consolidar cada una de las líneas de acción que estamos llevando adelante”, afirmó.

En tanto, el intendente Raúl Maldonado destacó la importancia del acompañamiento provincial y transmitió la emoción de las familias beneficiadas. “Hoy muchas familias tienen su casa propia gracias a un Estado que invierte de manera responsable el dinero de los chaqueños para dar respuestas concretas a las demandas de la gente”, finalizó.