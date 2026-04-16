ZDERO EXPUSO EN EL AMCHAM SUMMIT 2026 Y DESTACÓ EL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL CHACO

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, participó como expositor del AmCham Summit 2026, el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que se llevó a cabo hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”.

El encuentro reunió a líderes empresariales, funcionarios y referentes de distintos sectores para debatir sobre competitividad, inversiones y crecimiento económico en el contexto actual del país. La jornada contó además con el cierre del presidente de la Nación, Javier Milei.

Durante su exposición, Zdero puso en valor el proceso de transformación productiva de la provincia y destacó el cambio de paradigma impulsado por su gestión.

En ese sentido, subrayó las ventajas competitivas de la provincia, tanto por su ubicación estratégica en el Mercosur y la Hidrovía Paraná-Paraguay, como por su potencial en el agro, la industria forestal y los recursos naturales. “Trabajamos fuertemente en la reducción de impuestos y en el desarrollo logístico para potenciar nuestra posición geográfica”, indicó.

El mandatario provincial también remarcó los avances en materia de ordenamiento económico y crecimiento de las exportaciones. “En menos de dos años de gestión logramos incrementar cerca de un 45% las exportaciones de productos como aceite, cuero salado, miel, carbón y madera, demostrando que desde el Chaco podemos salir adelante”, sostuvo.

Asimismo, destacó la articulación con el sector privado y el impulso a un modelo agroindustrial. “Planteamos la participación de todos los sectores productivos, generando un cambio cultural: pasar de un modelo extractivo a uno agroindustrial. Hoy estamos logrando récords de producción, como en el caso del girasol, con más de 500 mil hectáreas sembradas”, señaló.

En materia de comercio exterior, Zdero resaltó un hecho inédito para la provincia: la exportación de aceite de alta calidad desde Charata hacia Barcelona. “Estamos demostrando que podemos agregar valor en origen y salir al mundo con productos de calidad”, afirmó.

Finalmente, el gobernador Zdero invitó a inversores y empresarios a apostar por la provincia. “Tenemos un contexto global favorable y la capacidad de llevar nuestros productos al mundo”, concluyó.

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