MACHAGAI  SECUESTRAN SIETE ANIMALES VACUNOS DE PRESUNTO ORIGEN IRREGULAR

El procedimiento se inició tras una alerta en Presidencia de la Plaza y derivó en la intercepción de un camión en Ruta 16.

Personal del Departamento de Seguridad Rural de Machagai llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de siete animales vacunos presuntamente vinculados a una maniobra irregular.

La intervención comenzó tras una alerta sobre la presencia de hacienda de dudosa procedencia en la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza. A partir de las averiguaciones, los efectivos establecieron la salida de un camión con 26 animales, el cual fue interceptado en el kilómetro 138 de la Ruta Nacional N° 16, a la altura de una estación de servicio.

El transporte, conducido por un comerciante dedicado a la compra y venta de ganado, contaba con la documentación correspondiente. Sin embargo, al momento de realizar un control, los uniformados detectaron inconsistencias en uno de los animales, lo que motivó el traslado del camión hacia corrales para una verificación más compleja.

Con la intervención de un médico veterinario policial, se logró identificar a siete bovinos con marcas similares a las de un establecimiento ganadero. Posteriormente, un representante del lugar ganadero se hizo presente y reconoció los animales como propios, radicando la correspondiente denuncia penal.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales para determinar la procedencia de los bovinos.

En tanto, los animales secuestrados fueron entregados al depósito judicial, mientras que el resto de los animales fueron restituidos a sus propietarios, previa acreditación.

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