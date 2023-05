ZDERO EN TRES ISLETAS: «APOYO AL CAMPO CON LA FIRME DECISIÓN DE SACAR EL CHACO ADELANTE»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Leandro Zdero, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Chaco Cambia, Lista 653 Z acompañó el encuentro de Entidades Agropecuarias, productores y el reconocimiento a la Comisión de Enlace nacional que se realizó, esta mañana, en Tres Isletas. «Para toda decisión que hoy espera este sector, tenemos un Plan que pondrá fin a los planes cortoplacistas de Capitanich. Hay que dejar de darle la espalda al campo y acompañar al productor, al ganadero, al agricultor, al forestal, a todos los que trabajan nuestra tierra porque de esa manera se reactiva la economía de los pueblos y del Chaco; eso genera trabajo directa e indirectamente vinculado a la actividad, crecen los comercios, crece la industria, crecen los bienes y servicios», indicó.

Durante este encuentro, que se desarrolló en la Sociedad Rural del Norte Chaqueño, Zdero estuvo acompañado por sus precandidatos a diputados provinciales, de cara a las próximas PASO: Iván Gyöker, Hernán Halavacs y María Martina. «Desde el estado se debe encontrar soluciones rápidas y efectivas para el sector, con reglas claras, créditos blandos, de fácil acceso y tasas que no sean usureras. Se debería volver a promocionar las escuelas técnicas porque hoy nuestros productores nos cuentan en cada tranquera que no consiguen mano de obra en los campos. Las soluciones deben ser estructurales y no parciales o cortoplacistas».

«LA ALTA CARGA IMPOSITIVA A LOS PRODUCTORES LOS PRIVA DE TODO CRECIMIENTO»

«En la provincia, el campo es el gran motor económico, de los cuales el agrícola, el ganadero y el forestal, entre otros, están afectados por algo en común y es, una alta carga impositiva que los priva de todo crecimiento, desalentando la inversión y dejando a muchos productores en el camino. Si el estado no actúa rápido, con reglas justas y con soluciones estructurales los obligan a abandonar el lugar donde nacieron y crecieron«, afirmó el precandidato a gobernador.

«CUANDO AL CAMPO LE VA BIEN, LA ECONOMÍA DE LOS PUEBLOS SE DINAMIZA»

«Destaco y valoro el trabajo de las entidades: CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentina (CRA); Federación Agraria Argentina (FAA); Sociedad Rural Argentina (SRA) y Sociedades Rurales locales porque están con el campo y sin lugar a dudas fueron fundamentales en épocas duras y lo seguirán siendo. Soy hijo de inmigrante e hijo de productor, por eso, vamos a seguir apoyando fuertemente al sector porque se debe garantizar la seguridad en los campos, necesitan caminos en condiciones y sacar la producción; electrificación rural, entre otras cuestiones. Tenemos un plan que lo llevaremos adelante en mi gestión porque estoy del lado del campo con la firme decisión de sacar el Chaco adelante», concluyó Zdero.

Relacionado