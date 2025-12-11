ZDERO AVANZA EN LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CON EL APOYO DE AMAZON WEB SERVICE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero firmó este jueves una carta de colaboración con la representante regional de Amazon Web Service (AWS), Lorena Zicker, para implementar nuevas tecnologías en la provincia y profundizar la digitalización de los servicios estatales. “Esta alianza estratégica representa una oportunidad para modernizar la administración pública y facilitar trámites a los ciudadanos”, sostuvo el mandatario.

El gobernador Zdero destacó que la iniciativa beneficiará tanto a los empleados públicos —al reducir la burocracia interna— como a los ciudadanos, quienes podrán realizar trámites desde sus hogares. “Estas son cosas esenciales que le cambian la vida a la gente, porque le hacen ahorrar tiempo, y el prestigio de Amazon Web Service para nosotros es realmente importante”, afirmó. El proceso se viene desarrollando a través del área de Modernización del Estado, que impulsa proyectos innovadores en salud, seguridad y otros servicios públicos. “Asumimos un Estado donde ya había un inicio de gobierno digital que profundizamos y transformamos. Gracias a esta Subsecretaría, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas incorpora por primera vez tecnología para realizar controles de manera más eficiente”, remarcó el gobernador.

Por su parte, Zicker expresó su entusiasmo por trabajar junto al Gobierno del Chaco. “Es un honor acompañarlos en este camino de innovación y gestión centrada en el ciudadano”, aseguró, subrayando la importancia de adaptar experiencias exitosas de otras provincias y países en materia de digitalización.

La representante de AWS señaló que la alianza no solo apunta a incorporar tecnología, sino también a impulsar una transformación cultural dentro del Estado, preparando a los equipos chaqueños para un proceso de innovación continua.

La iniciativa contempla el acompañamiento de AWS para definir un plan de mediano plazo que permita al Gobierno del Chaco avanzar hacia un modelo de gobierno inteligente basado en gobierno abierto, sostenibilidad y servicios digitales para ciudadanos y empresas. A través de la Carta de Apoyo, la empresa pone a disposición programas y prácticas diseñados para acelerar la transformación digital y fortalecer el desarrollo económico local.

Del encuentro participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, la secretaría general de la Gobernación, Carolina Meiriño y el subsecretario de Modernización, Federico Valdés.

