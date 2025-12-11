Un prestigioso estudio reveló qué futbolistas argentinos aumentarían más su valor de mercado

En un contexto donde los valores de mercado cambian temporada tras temporada, el Observatorio de Fútbol CIES publicó un informe que analiza qué futbolistas podrían experimentar el mayor incremento económico en los próximos seis meses. El estudio toma como base la continuidad del rendimiento reciente y variables como minutos jugados, titularidades, goles y resultados colectivos, siempre bajo el supuesto de contratos vigentes.