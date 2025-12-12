AMPLIA REUNIÓN DE SEGURIDAD EN JUAN JOSÉ CASTELLI: AUTORIDADES Y COMERCIANTES ANALIZARON LA SITUACIÓN LOCAL

Juan José Castelli, 11 de noviembre de 2025 –

En la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Juan José Castelli se llevó adelante este jueves una importante reunión de seguridad que convocó a autoridades provinciales, municipales, representantes institucionales, comerciantes y vecinos. El encuentro comenzó a las 19:00 y tuvo como eje el análisis de la situación actual en la ciudad y la coordinación de acciones conjuntas.

Participaron el subjefe de la Policía del Chaco, Comisario General Manuel Victoriano Silva; el intendente municipal, Pío Oscar Sander; la concejal Dra. Cinthia Frías; la subsecretaria de Narcotráfico y Crimen Organizado, Analía Verónica Ramírez; el subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González; el director de Zona Interior Castelli, Comisario Mayor Fabio Raúl Bogado; y el presidente de la Cámara de Comercio local, Félix Guerrero, entre otros integrantes de instituciones y fuerzas vivas de la comunidad.

Análisis de los hechos recientes y articulación institucional

Durante la reunión se abordaron los recientes episodios delictivos que generaron preocupación en la ciudadanía, el estado actual de la seguridad en la ciudad y las medidas necesarias para fortalecer la protección de los comercios. También se discutieron futuras articulaciones entre el Estado provincial, el municipio, organismos competentes y organizaciones de la sociedad civil.

El subjefe de la Policía del Chaco, Manuel Victoriano Silva, destacó el trabajo que viene realizando la fuerza en todos los niveles, particularmente en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que, pese a que solo dos fiscales intervienen actualmente en este tipo de causas, “la labor de estos dos años de gestión ha sido intensa y con importantes resultados”.

El municipio reafirma su compromiso con la seguridad

El intendente Pío Oscar Sander valoró la convocatoria y agradeció la participación de todos los sectores. Además, destacó la disponibilidad del Centro de Monitoreo Municipal, que podrá integrarse al sistema 911 una vez firmado el convenio correspondiente. “El municipio pone a disposición todas las herramientas necesarias para mejorar la seguridad y brindar tranquilidad a la comunidad”, afirmó.

Acompañamiento del Concejo y del sector comercial

La concejal Cinthia Frías se mostró conforme con la agenda tratada, remarcó la importancia del encuentro y reafirmó su disposición para trabajar en la mejora de la seguridad local.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Guerrero, subrayó la respuesta positiva de las autoridades provinciales, policiales y municipales. “Siempre estamos dispuestos a acompañar todas las acciones que beneficien a la comunidad y contribuyan a la lucha contra la inseguridad”, expresó.

