SE INICIAN EN ARGENTINA LAS PRUEBAS PRECLÍNICAS DE UNA VACUNA ARNM CONTRA LA GRIPE AVIAR

El inicio de las pruebas preclínicas de una vacuna de ARNm contra la gripe aviar H5N1 en Argentina representa un avance estratégico en la preparación regional frente a eventuales pandemias. Según informó Sineregium Biontech, en pocos días, un equipo científico comenzará esa etapa de ensayos de laboratorio que son la antesala de las pruebas en seres humanos.

Los estudios cuentan con el respaldo de la Coalición para la Innovación en Preparación ante Epidemias (CEPI), que aporta una financiación de un millón de dólares, y el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La investigación se está ejecutando en una colaboración de Sinergium Biotech y el Laboratorio de Inmunotecnología de Ácido Nucleico, LITAN, de la Universidad de Buenos Aires-CONICET.

Como informó Infobae, este acuerdo y su enfoque integral fueron reconocidos internacionalmente por su potencial para fortalecer la preparación y respuesta ante nuevas amenazas de pandemia.

“Esta asociación con CEPI permite a Sinergium acelerar sus esfuerzos para consolidar las capacidades de investigación y fabricación de vacunas de ARNm en América Latina”, dijo Germán Sánchez Alberti, gerente de I+D de Sinergium.

Además, puntualizó que “CEPI proporciona un conjunto integral de herramientas y experiencia técnica que, sin duda, puede marcar una diferencia significativa en nuestro proyecto, no solo para la región de las Américas, sino también para ampliarlo a otras partes interesadas en los países de ingresos medios y bajos”.

Desde 2021, la OMS incluyó a Sinergium Biotech entre los quince centros globales designados para participar en su Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm y el Medicines Patent Pool (MPP). El laboratorio argentino es el único, dentro de este programa mundial, enfocado específicamente en el desarrollo de una vacuna contra la influenza H5N1. Otros centros participantes, ubicados en Brasil, Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Túnez, Bangladesh, Indonesia, India, Pakistán, Serbia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam, abordan diferentes patógenos, como el dengue o el Virus del Papiloma Humano, en función de las prioridades sanitarias de cada región.

El financiamiento de CEPI permite evaluar la plataforma ARNm de Sinergium utilizando la gripe aviar H5N1 como patógeno prototipo, dada su potencial amenaza para la salud pública global. De acuerdo con datos oficiales, las Américas han registrado brotes recientes de este virus, que ahora circula ampliamente tanto en aves de corral como en aves silvestres, y se ha detectado en mamíferos, así como en casos esporádicos en humanos asociados a exposiciones directas.

El equipo liderado por Sinergium, junto al Laboratorio de Inmunotecnología de Ácido Nucleico (LITAN) de la Universidad de Buenos Aires-CONICET, trabaja también con la OPS y la OMS en la aplicación de esta plataforma versátil, diseñada para facilitar el desarrollo rápido de vacunas frente a patógenos emergentes.

La tecnología ARNm desarrollada busca alinearse con la “misión de 100 días” de CEPI, cuyo objetivo es disponer de vacunas para nuevas amenazas epidemiológicas en menos de 100 días tras la identificación de un agente infeccioso. “Nuestra asociación con Sinergium, la primera de CEPI en Argentina, aprovecha el potencial de esta tecnología para que científicos locales y expertos en salud pública respondan de forma rápida y equitativa a futuras amenazas en la región, lo que refuerza la investigación y la seguridad sanitaria del continente”, dijo Richard Hatchett, director ejecutivo de la Coalición.

Sánchez Alberti explicó que el acompañamiento de CEPI y de los organismos internacionales permite acelerar los procesos de investigación y la consolidación industrial a escala regional: “Sinergium tiene un fuerte compromiso con la salud pública y los países de ingresos bajos y medios. Formar alianzas es esencial para acelerar nuestra cartera de investigación y producir un impacto temprano”, afirmó.

Además, como había dicho el directivo para una nota anterior con Infobae, la plataforma ARNm se basa en la secuencia original del virus H5N1 y el enfoque escogido es el desarrollo de una vacuna monovalente, lo que difiere de las formulaciones trivalentes y tetravalentes utilizadas en las campañas de influenza estacional humana.

El desarrollo de la vacuna transita por etapas sucesivas. Sinergium Biotech informó que actualmente existen 14 candidatas vacunales en fase de pruebas in vitro y en ratones. Los trabajos de selección permitirán avanzar ahora con los ensayos toxicológicos en animales, para luego iniciar investigaciones clínicas en humanos en 2026, siempre sujetos a que las fases previas confirmen niveles de seguridad y eficacia aceptables, según habían precisado a Infobae voceros científicos. La flexibilidad de la plataforma ARNm permitirá adaptarla y optimizarla para responder con agilidad frente a otros virus emergentes que representen amenazas regionales o globales.

La estrategia regional promueve también la integración con otras capacidades presentes en el continente. Infobae detalló que la coordinación con BioManguinhos/FIOCRUZ en Brasil refuerza la creación de una red para producir tanto vacunas pandémicas como no pandémicas y asegurar el acceso de los países americanos mediante el Fondo Rotatorio de la OPS con precios ligados a los costes de producción. Esta política regional se orienta a consolidar la autosuficiencia y la sostenibilidad a largo plazo en la prevención de enfermedades infecciosas.

El acuerdo suscrito entre CEPI, Sinergium, la OPS y la OMS establece que los resultados de la investigación y los datos generados se pondrán a disposición de la comunidad científica internacional en acceso abierto. Ambas organizaciones se comprometieron a garantizar que el acceso a las futuras vacunas priorice a las poblaciones en riesgo y mantenga precios asequibles para facilitar su disponibilidad en el continente americano y en otras regiones de ingresos bajos y medios.

La formación de recursos humanos y la transferencia de conocimientos constituyen otro eje de la alianza. OPS y la OMS facilitan la capacitación y el intercambio técnico entre profesionales del sector público y privado en América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la respuesta científica y productiva frente a posibles crisis sanitarias y reducir la dependencia de proveedores externos.

Tomás Pippo, jefe interino de la Plataforma de Innovación y Producción Regional de la OPS dijo que “este anuncio demuestra que las Américas cuentan con el talento, la capacidad y la experiencia para avanzar en el desarrollo y la fabricación de vacunas seguras, eficaces y de calidad garantizada”. Sobre esta base, la estrategia conjunta continúa trabajando para proporcionar soluciones innovadoras y una protección más equitativa ante futuros desafíos epidemiológicos globales.