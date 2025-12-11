ZAPARINQUI DEJA INAUGURADA LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este miércoles 10 de diciembre, la Delegación Municipal de Zaparinqui vivió una noche llena de magia y emoción. Desde las 20:30, el intendente Pío Sander, acompañado por funcionarios, compartió un momento inolvidable junto a los niños y familias que esperaban con alegría la llegada de Papá Noel. 🎅🎁🎉

El querido personaje repartió golosinas entre los presentes y, junto a las autoridades, dejó habilitada oficialmente la iluminación navideña, que ya embellece y llena de espíritu festivo a la comunidad. 🌟🌲

Encabezaron este acto:

el Intendente Pío Sander, Secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la Delegada Municipal Mariana López, el Secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la Secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster, Subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez y Funcionarios del gabinete municipal.

La comunidad acompañó con una gran concurrencia, celebrando juntos el inicio de la temporada navideña en Zaparinqui.

