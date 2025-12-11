JURARON LOS NUEVOS MINISTROS JULIO FERRO Y DIEGO GUTIÉRREZ

Julio Ferro, nuevo ministro de Gobierno.

Este jueves por la mañana, pasadas las 8, el gobernador Leandro Zdero le tomó juramento a los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro, y de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Tras la jura, Ferro sostuvo que se trata de un «desasfío enorme». «El gobernador me convocó para esta gran responsabilidad que es profundizar el trabajo en Gobierno y darle una impronta de cercanía con la gente. Voy a reunirme con funcionarios para planificar, reorganizar y darle gestión», sostuvo.

«Me pidió que formara parte del Poder Ejecutivo y soy un hombre de gestión, así que estaré donde me toque estar, aportando desde el lugar que me toque», agregó.

Consultado sobre una posible candidatura testimonial, ya que fue elegido legislador provincial en las elecciones de mayo, dijo: «Nunca hubo ninguna especulación con el cargo; la llamada y la necesidad se dio ayer. Estamos para colaborar con la gente, el trabajo comienza hoy».

Diego Gutiérrez, nuevo ministro de Desarrollo Humano.

«Vamos a continuar con este proceso de digitalización de los Registros Civiles, con la modernización y a trabajar en actas digitales. El gobernador nos pidió gestión, recorrer y cercanía con la gente», detalló.

Por su parte, Diego Gutiérrez aseveró: «Somos una continuidad, nuestro punto de base es terminar con los intermediarios y con los gerentes de la pobreza. Venimos trabajando mucho para erradicar la pobreza. Es un ministerio que genera mucho desgaste, pero vamos a asumir con gran responsabilidad y compromiso».

«Haremos base con sectores articulados, con un fuerte control y presencia en territorio», añadió.