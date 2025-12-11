CASTELLI: AMBIENTE FORTALECE LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES EN EL VIVERO MUNICIPAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander visitó esta mañana el Vivero Municipal de Juan José Castelli, ubicado en Villa Río Bermejito, donde recorrió las instalaciones y dialogó con el personal que trabaja diariamente en la preparación de los plantines que abastecen de árboles a la ciudad. 🌳🤝👨‍🌾

El coordinador informó que desde la Coordinación de Ambiente se programó iniciar la producción de plantas de ornato, destinadas a embellecer plazas y espacios verdes. 🌿🌺🏞️

Durante la visita, el intendente y el coordinador acordaron avanzar con el cierre perimetral, la construcción de un depósito y nuevos sanitarios, mejorando así el funcionamiento integral del vivero. 🧱🚽🔧

El intendente destacó y alentó al personal del vivero por su compromiso y dedicación:

💬 “Quiero felicitar y agradecer a cada uno de ustedes. Gracias a su trabajo constante, Castelli continúa creciendo y forestándose. La tarea que realizan es fundamental: hacen germinar las semillas que mañana serán árboles y vida para nuestra ciudad. Sigan adelante con este compromiso que tanto nos enorgullece.” 💚👏🌳

Cada año, los operarios producen cientos de plantines, gracias a las botellas descartable, recolectadas en cada entrega, que se distribuyen en distintos sectores de la ciudad, una actividad que no se detiene y que refleja el compromiso ambiental del municipio.

