INDEC DIFUNDIRÁ ESTE JUEVES LA INFLACIÓN DE NOVIEMBRE: LAS PROYECCIONES QUE ANTICIPAN

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves 11 de diciembre, a las 16, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre. Según las estimaciones preliminares, la inflación volverá a ubicarse por encima del 2%.

Luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara en 2,3 % en octubre, las consultoras creen que en noviembre osciló entre esa misma cifra y 2,5%. De confirmarse cualquiera de los datos dentro de esa franja significaría que el ministro de Economía, Luis Caputo, no logró cortar la tendencia de aceleración que inició en agosto con 1,9%.

En parte, la tendencia alcista ya se confirmó de manera oficial, con el dato de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que fue del 2,4 % en noviembre, lo que implicó una aceleración intermensual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.).

La estimación más «pesimista», aunque por mínimas diferencias, es de la consultora Eco Go: calcularon que el IPC arrojará 2,5 %. Llegaron a ese porcentaje por el aumento en el rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas» del 3%. «Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también», explicó el economista de esa consultora, Lucio Garay Méndez.

Desde Equilibra estimaron que el IPC Nacional subió 2,5 % impulsado por Regulados (3,3 %) y el componente Núcleo (+2,4 %), «tras subas significativas en Carnes (4,5 %) que impulsaron el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8 %)». «Los Regulados (naftas + tarifas) lideraron (+3,3 %) y el rubro Carnes subió 4,5 % (la Vacuna trepó 5,7 %), impulsando AyB no estacionales 2,8 % (máximos desde abril). La estabilidad cambiaria trajo calma en bienes del Resto del IPC Núcleo (2,2 %)», especificó Gonzalo Carreras, economista de la consultora.

Un diagnóstico más «optimista» tuvieron en la consultora LCG. Según sus estimaciones, la inflación de noviembre se ubicará en torno al 2,3% nuevamente. En el relevamiento de precios de alimentos y bebidas registraron un incremento del 3,3%. Con una tendencia de fuertes aumentos en las primeras semanas. Siendo la misma proyección general que tienen en Analytica.

En ese contexto, el 2025 cerraría —según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central— con una inflación del 30,4%, tras el 117% registrado en 2024 y el 211% de 2023.