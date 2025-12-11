SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A FRANCO EBEL DE 21 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de Franco José Ebel, de 21 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello lacio negro, ojos color marrones. Tenía en poder una motocicleta 110 cilindradas color blanco marca keller. Por dichos de la madre, fue visto por última vez en el domicilio de su pareja en el barrio la rubita en fecha 09/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Metropolitana al 3624385648 o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado