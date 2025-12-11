BASAIL: DOS HOMBRES QUEDARON DETENIDOS CON UN REVÓLVER Y MUNICIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El arma calibre 32 con más de 40 cartuchos fue secuestrado

Durante la madrugada de este jueves, personal de Gendarmería Nacional del Puesto Vial Basail detuvo a dos hombres que circulaban en una camioneta y tenían en su poder un arma de fuego y una importante cantidad de municiones.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 4:00, cuando efectivos del Escuadrón 51 interceptaron un vehículo Chevrolet S10 en un control rutinario. Tras la verificación, secuestraron un revólver calibre 32 marca Doberman, 43 cartuchos del mismo calibre y la cédula de identificación del rodado.

De esta mañera, por disposición de la Fiscalía N° 15, los dos ocupantes fueron trasladados a la comisaría local y quedaron alojados en carácter de aprehendidos por la causa supuesto infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

