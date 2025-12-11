VILLA CHICA: LO DETUVIERON CON UNA PISTOLA BERSA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El joven fue sorprendido durante la madrugada con un arma calibre 22 cargada.
Hoy, durante la madrugada, personal del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitanas detuvo a un joven en el pasaje Piñeiro, en Villa Chica, Resistencia, cuando circulaba portando un arma de fuego sin autorización.
Los agentes, que realizaban recorridas preventivas lo interceptaron y constataron que llevaba una pistola calibre 22, marca Bersa, con cargador y dos cartuchos sin percutar. El arma fue secuestrada en el lugar mediante acta correspondiente.
El detenido de 26 años, fue trasladado a la Comisaría Décima y entregado a la guardia de prevención. Tras informar la situación al fiscal de turno, se dispuso su aprehensión en una causa por “Supuesta Infracción al Articulo N° 189 BIS C.P.A”